IEA, ki deluje v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, je pozdravila dogovor članic Organizacije držav izvoznic nafte (Opec), ki je s še 10 velikimi izvoznicami nafte pred tremi tedni sklenila povečati proizvodnjo črnega zlata za milijon 159-litrskih sodov dnevno, da bi zajezile rast cen v zadnjem času.

A ob tem so po poročanju tujih tiskovnih agencij opozorili, da zaradi politične nestabilnosti in geopolitičnih napetosti v svetu prihaja do motenj proizvodnje v Libiji, Venezueli in Iranu. »Veliko število motenj nas opominja na pritiske na globalno ponudbo nafte. To bo postalo še bolj pereče vprašanje, ko bo povečano pridobivanje v zalivskih državah in Rusiji, čeprav dobrodošlo, začelo najedati nujne globalne rezervne zmogljivosti,« so poudarili v IEA.

V agenciji menijo, da imajo zadostne rezervne zmogljivosti za povečanje proizvodnje le v Savdski Arabiji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih, zunaj Opeca pa predvsem v Rusiji kot največji svetovni proizvajalki nafte. »Ne vidimo znakov povečane proizvodnje drugod, ki bi lahko naslovilo skrbi glede presežka povpraševanja nad ponudbo na trgu,« so navedli.