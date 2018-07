Skupni odbor DZ medtem na za javnost zaprti seji razpravlja o predlogu ministrstva za finance za spremembo prodajne zaveze za NLB, o izravnalnih ukrepih in o predlogu zakona za zaščito NLB. To je storil na željo vlade v odhajanju, ki želi pred odločitvijo o tej temi pridobiti še mnenje DZ, ki v novem sklicu že deluje.

Predstavniki Levice, Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in sindikalist Branimir Štrukelj pa so se zbrali pred DZ ter vlado in DZ javno pozvali, naj ustavi privatizacijo NLB. »Poudarjamo, da se NLB ne proda in želimo, da se jo spremeni v razvojno banko,« je izpostavil Kordiš. Matej T. Vatovec iz Levice je ocenil, da skuša vlada v odstopu izrabiti DZ za zadeve, ki so partikularne. »V času, ko je medvladje, se dogaja ne le privatizacija NLB, saj smo videli namere glede Cinkarne in različno izigravanje strategije upravljanja,« je dejal. Ta vlada po njegovem NLB ni prodala, ker se je ustrašila nižje cene. Ministrica za finance pa je »kapitulirala pred izsiljevanjem Evropske komisije«. »Morali bi obnoviti pogajanja in se s komisijo trdno pogajati. Ministrstvo za finance je naredilo premalo,« je dejal in dodal, da so denimo v Italiji zahteve komisije »uspešno zavrnili«.

Prodaja je »izsiljena«

Štrukelj je ocenil, da je prodaja NLB nesmiselna in neumna, saj si vsi državljani želimo živeti kakovostno življenje. Sindikalist David Skvarč pa je povedal, da sindikati že vrsto let nasprotujejo škodljivi prodaji državnega premoženja in prodaji slovenskih uspešnih podjetij. Shod je spremljalo kakršnih 20 ljudi, ki so v rokah držali transparente z napisi, kot na primer Podjetja so naša, ne damo jih!, Kapitalizem je korupcija, Proti privatizaciji, za delavsko upravljanje, Za javne banke z javnim nadzorom!, z N(ašo) L(astnino) B(arantate)! in N(e) L(azite) v B(ruslju)!

Luka Mesec iz Levice je nato v DZ poudaril, da poslanci Levice »danes ostro protestiramo proti izsiljeni prodaji NLB«. Vlada v odhajanju po njegovih besedah ve, da je »to zločin in navadno popuščanje nedopustnemu izsiljevanju komisije«. »Naredili bomo vse, da se ta proces ustavi in za to, da se zaradi izsiljevanja vloži tožbo proti Evropski komisiji,« je dodal.