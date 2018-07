NLB je treba zaščititi. Pred vlado!

Evropska komisija ne ocenjuje, je po današnji seji vlade izjavila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, da bi lahko z mediacijo prispevala k rešitvi spora med Slovenijo in Hrvaško zaradi prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev LB. Kratko, suho in nekako mimogrede smo tako izvedeli, kar je vlada vedela, še preden je bil sprejet dnevni red današnje seje. Namreč, da (tudi) glede tega spora v Bruslju pričakujejo, da ga bosta Ljubljana in Zagreb rešila sama. In ker se ta poskus delegiranja odgovornosti za odločitev o potencialno 430 milijonih evrov obveznosti NLB vladi Mira Cerarja ni posrečil, je danes posegla po drugem. Preden naj bi dokončno oblikovala predlog zakona o zaščiti največje državne banke pred omenjenimi obveznostmi, je za mnenje zaprosila državni zbor.