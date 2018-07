Leta 2003 so na prvem dnevu brez vozička na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah invalide prvič popeljali z vojaškim helikopterjem, jim omogočili vožnjo s štirikolesniki (ATV) in javnosti predstavili potapljanje invalidov. Dan brez vozička je bil sprva namenjen integraciji invalidov v kopališko populacijo in je razbijal stereotipe o nemočnih invalidih, danes pa postaja gibanje, ki želi javnosti pokazati, da lahko tudi invalidi s svojimi dejavnostmi popestrijo dogajanje, poudarjajo organizatorji. Tako letos prvič organizirajo dan brez vozička v naravnem okolju, na Rudniškem jezeru v Kočevju, kjer bodo invalidi pokazali, kaj znajo in zmorejo.

Rdeča nit srečanja bosta šport in rekreacija invalidov, predvsem aktivnosti, povezane z vodo (vožnja z gumijastim čolnom, supom, jadrnico, raftom in še čim), ki ljudem z gibalno oviranostjo omogočajo gibanje brez vozička. Predstavili bodo potapljaško opremo in prve korake invalidov v podvodni fotografiji. Seveda se bodo v ta nekoč največji slovenski dnevni kop invalidni potapljači lahko tudi potopili. Druženje bo potekalo v vsakem vremenu, sporočajo pri IAHD Adriatic. lo