»Na obeh omenjenih železniških postajah, torej tako v Poljčanah kot Slovenski Bistrici, je bila že v pripravi projekta predvidena tudi izvedba ustrezno dimenzioniranih dvigal, ki bodo omogočala dostop do peronov tudi gibalno oviranim,« je bil kratek in jasen odgovor direkcije za infrastrukturo na naše vprašanje, kako bo z dostopom do peronov na teh dveh postajah. Bralci so nas namreč opozorili na problem v Celju, kjer so na železniški postaji sprva namestili le stopniščno dvižno ploščad, niso pa nameravali zgraditi dvigal. Gibalno ovirani tako ne bi mogli dostopati do peronov brez tuje pomoči, s čimer bi jim bile kršene osnovne pravice, to pa ne bi bilo v skladu niti z zavezami države, da bo spodbujala uporabo javnih prevoznih sredstev.

Z novimi tehnologijami do rešitve

Spomnimo, da so se na direkciji za infrastrukturo resno lotili tega problema šele po našem poizvedovanju in očitno spoznali zmoto. Sprva so namreč zatrjevali, da stopniščna dvižna ploščad gibalno oviranim povsem zadostuje, dvigal pa da v Celju ni mogoče zgraditi, ker bi bil to tehnično prezahteven poseg, ki bi stal dodatni milijon evrov. Za gradnjo bi bilo namreč treba porušiti obstoječi podhod in zgraditi novega, odstraniti bi morali tudi en tir in prestaviti perone, kar bi posledično pomenilo velike ovire v prometu in trajno zmanjšanje prepustnosti postaje.

S podobno težavo so se srečali tudi v Mariboru, nato pa z naslonitvijo na nove tehnologije našli rešitev. Po ponovni proučitvi stanja konstrukcije obstoječega podhoda v fazi gradnje, predvsem pa pritisku invalidskih in drugih nevladnih organizacij, so sporočili, da bo tudi v Celju mogoče zgraditi dvigala na podoben način kot v Mariboru. »Trenutno imamo le idejne rešitve, izvedba je ocenjena na 300.000 evrov, natančnejša ocena dodatnih stroškov pa bo znana, ko bomo prejeli vso projektno dokumentacijo,« so pojasnili na direkciji.