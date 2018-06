Dobnikar je v današnji izjavi medijem pojasnil, da sta strokovnjaka vodji oddelkov v univerzitetnih ustanovah v ZDA in bosta sodelovala z našimi strokovnjaki, na njih prenašala znanje, kot tudi na tiste, ki se bodo naknadno vključili v program zdravljenja otrok s srčnimi boleznimi.

»Aktivnosti tečejo in verjamemo, da bosta lahko takoj, ko bodo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana prenehali sodelovati sedanji zdravniki (otroški kardiologi, op. a.), lahko začela z opravljanjem dejavnosti,« je dejal. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved pa je dodala, da bosta zdravnika zaposlena na inštitutu po podjemni pogodbi in bosta stalno prisotna, dopolnjevala pa se bosta z zaposlenimi v UKC.

S 7. julijem namreč iz UKC Ljubljana odhaja zadnji otroški kardiolog, s čimer bodo ostali brez svojega strokovnjaka in ne morejo zagotoviti nenehne bolnišnične oskrbe in 24-urne pripravljenosti za otroke s srčnimi boleznimi. Že več kot deset let UKC tudi nima svojega otroškega srčnega kirurga.

Ob potrditvi treh slovenskih zdravnikov, bo tuji zdravnik lahko v Sloveniji deloval največ eno leto

Zdravnik bo lahko v Sloveniji deloval največ eno leto, če bo prejel vabilo iz terciarne zdravstvene ustanove in če bodo za njegovo strokovno znanje jamčili trije zdravniki v Sloveniji, od tega nacionalni koordinator za to specializacijo in specialista mentorja, ki morata imeti vsaj 15 let izkušenj.

Medvedova priznava, da je prihod tujih strokovnjakov povezan tudi z dinamiko sprejemanja te spremembe zakona. Sicer imajo zagotovilo, da strokovnjaka prideta, a obstaja še kar nekaj pogojnikov, je povedala in dodala, da so vseeno optimistični.

Po tej zakonodaji bi lahko bodisi v UKC bodisi na nacionalnem inštitutu zaposlili zdravnika iz BiH, ki naj bi bil pripravljen priti v Ljubljano, a se je zapletlo ravno s pogoji za delo v Sloveniji in zakonodajo. Zaradi tega je v četrtek strokovna direktorica pediatrične klinike UKC Ljubljana Anamarija Meglič vodstvo UKC prosila za takojšnjo razrešitev.

Medvedova je dejala, da omenjenega zdravnika sicer ne poznajo, a so prepričani, da gre za strokovnjaka z ustreznimi znanji in bo lahko skladno s spremembami zakona pridobil zaposlitev v UKC in pozneje v nacionalnem inštitut. »To je za nas dobrodošla informacija, da obstaja še ta zdravnik, saj sestavljamo ekipo in želimo zagotoviti nenehno pokritost zdravstvene oskrbe,« je dodala.