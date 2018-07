»Rumena majica je bila velik navdih za prvi teden Toura,« je po koncu ekipne vožnje na čas tretji dan francoskega Toura razkril Belgijec Greg Van Avermaet. Z zmago ekipe BMC je kot najvišje uvrščeni svoje ekipe oblekel tako čislano in spoštovano majico. Ekipni kronometer je nemara ena najtežjih disciplin v kolesarstvu, ki poleg močnih mož zahteva tudi tehnično popolnost in uigranost. Od osmih kolesarjev mora skupaj pripeljati v cilj vsaj četverica. In BMC to ima, čeprav je pet ekip končalo v razmaku enajstih sekund. So tudi svetovni podprvaki. »Ekipni kronometer je nekaj posebnega,« Van Avermaet, ki je z ameriškim kolegom Tejayem Van Garderenom, s katerim sta prevzela vodstvo v skupnem seštevku, sodeloval in slavil etapno zmago tudi pred tremi leti v Plumelecu, na zadnji preizkušnji v tej disciplini na Touru 2015.

»Cela ekipa diha kot eno za zmago dneva. Zelo sem vesel, da sem del tega, » je dodal Van Avermaet oziroma GVA, kot ga kličejo navijači v Belgiji. Na Touru je v rumeni majici že vozil. »To je bil neverjeten občutek. V torek bom znova cel dan užival v njej. Za kolesarja je to vedno nekaj posebnega. Seveda se moram za to zahvaliti vsem v ekipi, saj se brez njih to ne bi zgodilo,« je bil presrečen aktualni olimpijski prvak iz Ria in velemojster hribovitih klasik. Na svoj račun bo prišel prav v naslednjih dneh, ko so na sporedu že bolj zahrbtne etape s kratkimi vzpetinami in ozkimi cestami. Prav lahko se zgodi, da bo v rumeni majici vozil teden dni, do naslednjega torka popoldne v Alpah. Njegov teren so tudi tlakovani odseki Roubaixa.

Vprašanje pa je, kako bodo v eni najbogatejših ekip nanizali prioritete. Isti čas ima tudi Američan Tejay Van Garderen, a je predaja majice na tak način na tej ravni neobičajna praksa. Njihova skrb bo Richie Porte, njihov kapetan za »generalno«, ki je z zmago pridobil nekaj sekund. Tretji po tretjem dnevu je prvi iz nebeške ekipe Sky Geraint Thomas s tremi sekundami zaostanka. Ekipa BMC je dobro izkoristila časovne podatke o Skyu, ki so vozili pred njimi. Zmaga pa je veliko zadoščenje za ekipo BMC. Po tej sezoni zaradi smrti lastnika izgublja glavnega sponzorja. Zaradi negotovosti se glavni zvezdniki že selijo v druge ekipe. Porte naj bi se že dogovoril z Trekom, Van Avermaet pa je blizu Bahrain-Meridi.

V bistvu je bil TTT, kot je kratica za to disciplino, znova vključen v razpored Toura prav z namenom, da se premešajo razmerja v boju za skupno zmago. Zaradi turbulentnega prvega dneva so po treh dneh znova bolj zgoščeni. Med Tomom Dumoulinom (7. mesto) kot najvišje uvrščenim in Chrisom Froomom (18. mesto) je 44 sekund. Z minuto in sekundami so malce zadaj le »slovenski« liderji. Vincenzo Nibali je s Kristjanom Korenom privozil enajsti čas dneva, Primož Roglič pa skupaj s Stevenom Kruijswijkom trinajsti čas. Tolikšen zaostanek je bil mišljen ob slabšem scenariju.

Roglič in sedmerica kolegov se nad uigranostjo ne more ravno pritoževati, saj je šesterica prevozila celo traso kot Sky ali Sunweb. Bahrain-Merida so se slabo ujeli. »Nismo ravno specialisti. Četverica je ostala zadaj prezgodaj. Lahko bi odpeljali bolje,« je potožil Vincenzo Nibali, ki je na cilj privozil brez Korena. Tudi Bora je brez doslej vodilnega Petra Sagana ostala daleč pred ciljem v polovični zasedbi. »Ni vsak dan nedelja in vsak dan zabava. Žal mi je kolegov,« je Slovak Peter Sagan pripomnil v cilju po enem dnevu rumenega navdušenja.