Na stadionu Zenita v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburg se bosta drevi pomerili Belgija, ki je v četrtfinalu porazila Brazilce, in Francija, ki je po izpadu Južnoameričanov na stavnicah prva favoritinja za osvojitev naslova. Jutri bo še srečanje Anglija – Hrvaška.

Francija – Belgija, danes ob 20. uri (Sankt Peterburg)

Pred 65.000 navijači se bo odvila prva polfinalna poslastica. Dvakrat doslej sta se Francija in Belgija srečali na svetovnih prvenstvih. Tako leta 1938 (3:1) kot tudi 1986 (4:2 po podaljšku) so bili v tekmi za tretje mesto uspešnejši modri. A celotna statistika medsebojnih srečanj v zgodovini je na strani Belgije – trideset zmag, štiriindvajset porazov in devetnajst remijev. Rdeči vragi so slavili tudi na zadnji prijateljski tekmi junija 2015 v Parizu (4:3). Toda številke danes zvečer ne bodo pomembne, zmagovalec se bo namreč uvrstil v nedeljski finale in se bo z boljšim iz jutrišnjega obračuna med Hrvaško in Anglijo potegoval za naziv najboljše nogometne države sveta.

Dosedanja pot na mundialu v Rusiji je pri obeh moštvih zelo podobna. Obe sta v skupini osvojili prvo mesto, nato pa v izločilnih bojih premagali dva tekmeca; Francozi Argentino in Urugvaj, Belgija pa Japonsko in Brazilijo. Prav zaradi izpada zadnje so Francozi na stavnicah prevzeli vlogo favoritov. Svetovni prvaki iz leta 1998 imajo uravnoteženo enajsterico s čvrsto obrambo, kreativno sredino in ubijalski napad. Toda če sta napadalca Griezmann in Mbappe v Rusiji dosegla že vsak po tri gole, največjo rezervo zagotovo predstavlja Olivier Giroud, ki iz sedmih poskusov še ni zadel. Po prestani kazni zaradi kartonov se v postavo vrača neutrudni vezist Blaise Matuidi, ki bo na igrišču zamenjal Tolissoja. Na drugi strani je največja prednost Belgijcev prilagodljivost. Če je selektor Roberto Martinez na prvih štirih tekmah igral s tremi branilci, je proti Braziliji spremenil postavitev in v zadnjo vrsto povlekel Meunierja, zvezno vrsto okrepil s Fellainijem in na klop posedel Mertensa. Bolj napadalno vlogo je dobil De Bruyne, ki se je selektorju za to potezo odkupil z odločilnim golom. Enako postavitev gre pričakovati tudi danes, a bo zaradi kartonov manjkal Thomas Meunier (na desnem boku ga bo zamenjal Chadli), kar bi lahko pomenilo prednost za Francoze. Ob zvenečih imenih ne gre pozabiti niti na izvrstna vratarja: Francoz Hugo Lloris je na štirih tekmah zbral osem obramb, njegov kolega na belgijski strani Thibaut Courtois pa na petih tekmah kar osemnajst.

Poseben dvoboj bo potekal tudi ob robu igrišča. Čeprav imata oba selektorja na voljo zelo talentirani zasedbi, se njun pristop do nogometne igre zelo razlikuje. Francoski strateg Didier Deschamps verjame, da je temelj uspeha obramba, šele nato pride na vrsto napadalni del ekipe. Povsem drugačno filozofijo ima Španec na klopi Belgije, Roberto Martinez, ki goji napadalno igro, četudi posledično trpi obramba. A ob odličnih posameznikih na vseh položajih – poimensko sta Francija in Belgija najmočnejši ekipi prvenstva – gre pričakovati napeto tekmo, v kateri bodo odločale malenkosti. Srečanje bo nekaj posebnega za nekdanjega francoskega reprezentanta Thierryja Henryja, saj bo kot Martinezov pomočnik stal nasproti lastni državi. Da bi nekdanjega člana Barcelone raje videl med francoskimi pomočniki, je priznal tudi napadalec Francije Olivier Giroud: »Je živa legenda našega nogometa. Spoštujemo njegovo delo pri Belgijcih, toda danes bomo nasprotniki. Z veseljem mu bom pokazal, da je izbral napačno stran. Upam pa, da bo nekoč trener francoske reprezentance.« Ali je Henry izbral zmagovalno stran ali ne, bo jasno danes okoli desete ure zvečer, v primeru podaljškov (in enajstmetrovk) pa še dobre pol ure kasneje. Naš namig: 0.