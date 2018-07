HNS je Vukojevića razrešila dolžnosti opazovalca, ki jo je imel kot sodelavec Dalića, v zvezi pa so se obenem opravičili ruski javnosti zaradi dejanja člana nogometnega štaba. Kot so dodali, se je za sporne izjave opravičil tudi Vukojević, češ da niso imele nobenega političnega namena, a so odprle prostor za tovrstne razlage.

Po sobotni zmagi proti Rusiji sta Vukojević in strelec enega hrvaških zadetkov na četrtfinalni tekmi z Rusijo Domagoj Vida objavila videoposnetek, v katerem sta jasno izrazila privrženost Ukrajini, v kateri sta oba igrala nogomet. Fifa je zaradi posnetka opozorila Vido, HNS pa se je pod pritiskom svetovne nogometne organizacije preventivno odpovedala pomoči Vukojevića, je ocenil Novi list na svoji spletni strani. Vukojević je sicer v času kariere nekaj mesecev igral tudi v Spartaku iz Moskve.