Točko o imenovanju novega nadzornika je predlagatelj, družba Alea Iacta, sicer pred tem poskušal umakniti, saj je, kot je povedal predstavnik Alea Iacte Sergej Racman, prvotno predlagani kandidat Franc Žmavc soglasje umaknil, a so se pojavili trije nasprotni predlogi, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD).

Poleg predloga Zlate dobe sta svoja predloga dala še delničarja Astraea Investicije Ena, ki je predlagala imenovanje odvetnika Vilija Primca, in Stanislav Zajšek, ki je predlagal imenovanje Stanislava Erzarja. Delničarji so najprej glasovali o nasprotnem predlogu Zlate dobe in s 54,25-odstotno večino za novega nadzornika imenovali nekdanjega premierja, finančnega ministra, poslanca in podpredsednika Evropske investicijske banke Ropa.

Izpodbojno tožbo sta napovedali tako Astraea Investicije Ena kot Alea Iacta. Slednja je sicer napovedala izpodbijanje vseh sprejetih sklepov.

Pri glasovanju o razrešnici so delničarji razrešnico upravi podprli z 61,19-odstotno večino, razrešnico nadzornemu svetu pa s 55,3-odstotno večino.

Nova dokapitalizacija zavrnjena Delničarji pa niso podprli predloga o spremembah statuta, ki jih je predlagala Alea Iacta in bi omogočale novo dokapitalizacijo. Potrjen ni bil niti nasprotni predlog VZMD, ki se je od prvotnega razlikoval le v tem, da ni izključeval prednostne pravice obstoječih delničarjev pri morebitni dokapitalizaciji. Za sprejem teh predlogov je bilo potrebnih 75 odstotkov prisotnih glasov. Skupščina se je seznanila s tem, da je lani bilančna izguba Lona, ki od spomladi čaka na dovoljenje, da se preoblikuje iz hranilnice v banko, znašala 2,53 milijona evrov, da bo ostala nepokrita in da se bo prenesla v naslednje leto. Na skupščini je bilo po navedbah VZMD prisotnega 85 odstotkov kapitala z glasovalno pravico, pri čemer pa je Banka Slovenije nekaterim povezanim delničarjem odvzela glasovalne pravice.

Rop ugodna rešitev za predsednika uprave in nadzornega sveta Z imenovanjem Ropa sta po pisanju spletnega portala Siol zmagovalca današnje skupščine Lon predsednik uprave Jaka Vadnjal in predsednik nadzornega sveta Janko Medja, sicer nekdanji prvi mož NLB. Delničarji, ki so naklonjeni dvojcu Vadnjal-Medja, so namreč po navedbah portala uspešno odbili napade nasprotnega tabora, v katerem naj bi bila poleg Racmana še lastnik igralnih salonov Jože Kojc in še nekaj drugih domačih poslovnežev. Ta tabor opozarja na slabe poslovne rezultate in domnevne nepravilnosti v Lonu ter si že dalj časa prizadeva za zamenjavo obeh najpomembnejših mož pri vodenju te finančne ustanove.