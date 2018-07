Kljub prepovedi uporabe umetnih plinov CFC, je njihova vsebnost v ozračju nedavno narastla. Medijsko poročanje o porastu plina je maja sprožilo takojšnjo preiskavo, v kateri pa so ugotovili le, da povišane vrednosti plina izhajajo nekje iz vzhodne Azije, po preiskavi nevladne organizacije za okoljske preiskave (Environment Investigation Agency - EIA) pa je bila lokacija uporabe plinov natančneje določena. Aktivisti so v preiskavi ugotovili, da je vir škodljivih plinov na Kitajskem, kjer jih več podjetij nelegalno uporablja pri proizvodnji izolacijske pene.

Preiskava je pokazala, da plini izhajajo iz kitajskih tovarn, ki proizvajajo izolacijsko peno. Večina njih je zasebnih podjetij, katerih obrati stojijo pretežno na vzhodni polovici države. S tovarnami so vstopili v stik ter bili presenečeni nad odgovori njihovih predstavnikov. »Izjemno presenečeni smo bili, ko je osemnajst od enaindvajsetih podjetij potrdilo, da pline CFC uporabljajo, čeprav vedo, da so nezakoniti in jih to sploh ne skrbi,« je za Guardian navedla predstavnica organizacije EIA Avipsa Mahapatra. Poleg tega so podjetja navedla, da je uporaba plinov CFC v tem sektorju na sploh zelo razširjena. »Bilo je zelo jasno. Družbe so nam znova in znova zagotavljale, da to vsi počnejo,« je še dodala.

Dobavitelj CFC »sumljiva« podjetja iz Notranje Mongolije

Predstavnik enega izmed preiskovanih podjetij Aoyang Chemical Co je za EIA povedal, da na 99 odstotkih svojih izolacijskih pen uporabljajo plin CFC, ki so ga kupili od »sumljivih in skritih« podjetij iz Notranje Mongolije – ta je sicer eno izmed avtonomnih ozemelj Kitajske. Predstavnik drugega podjetja, ki deluje v bližini, Wan Fu Chemical Co je pojasnil, da se je inšpekcijam zelo preprosto izogniti. »Ko občinski urad za okolje opravlja pregled, me bodo poklicali lokalni uradniki in mi naročili, naj zaprem tovarno. Naši delavci se preprosto (zberejo) in se skupaj skrijejo,« je dejal. Večina predstavnikov podjetij je za EIA navedla, da škodljiv plin uporabljajo, ker se cenovno izplača.

Kitajska je sicer eden izmed vodilnih proizvajalcev poliuretanskih pen, ki se uporabljajo predvsem kot izolacija v stavbah. Povpraševanje zanje je na Kitajskem veliko predvsem zaradi vedno večjega števila novih gradbenih projektov. Predstavniki EIA zato menijo, da bi potrditev, da pline CFC nezakonito uporabljajo v vseh 3500 manjših in srednje velikih podjetjih, ki na Kitajskem proizvajajo izolacijsko peno, lahko pojasnila sunkovito globalno povišanje emisij tega plina v ozračju. Navajajo, da bodo brez ustreznega ukrepanja emisije plina CFC odložile okrevanje ozonske luknje za približno desetletje.

Molekule CFC so bile sicer leta 2010 po svetu prepovedane, marsikje pa že na koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pred tem so se plini CFC uporabljali predvsem kot potisni plini v razpršilih in kot hladilni plini v hladilnikih. Molekule CFC imajo veliko večjo sposobnost vpijanja sončne energije in zadrževanja naravnega sevanja UV od molekul ogljikovega dioksida, kar na dolgi rok tanjša ozonsko plast in povečuje škodljive učinke UV sevanja.