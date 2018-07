Na Vrhniki se od lanskega 15. maja, ko je gorelo v Kemisu, ni veliko spremenilo – predelovalec odpadkov je še vedno nezaželen v občini, kar so svetniki na četrtkovi seji novemu direktorju podjetja Boštjanu Šimencu in zdajšnjemu prokuristu Emilu Nanutu večkrat povedali. Nanut je sicer izrazil pripravljenost za dialog in predlagal oblikovanje odbora lokalne skupnosti, ki bo komuniciral s Kemisom. Toda svetniki so mu jasno sporočili, da bi morali na to misliti prej, pred požarom in po njem.

Nepravilnosti pri objavi požarnega načrta

Nekatere informacije, ki so med razpravo pricurljale na dan, prav gotovo ne bodo okrepile zaupanja v podjetje. Odkar je ministrstvo za okolje in prostor ugodilo zahtevi občine, da ji izroči dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih, so se nekateri Vrhničani zakopali v papirje. Med drugim so našli zapisnik iz prvega junija lani. Po besedah občinskega svetnika Viktorja Sladiča je iz tega zapisnika razvidno, da je bil načrt za zaščito in reševanje iz leta 2015 neustrezen, nepravilno objavljen in da ni imel skrbnika. Šimenc mu je odgovoril, da so načrt za zaščito in reševanje imeli. Da so ga predali občini, gasilski zvezi Vrhnika in centru za obveščanje ter da so ga podpisali skrbnik, tedanji direktor Nanut in župan Stojan Jakin.

»Inšpektor je imel pripombo k temu, da na načrtu ni pisalo, da je podpisan skrbnik, ampak je pisalo le, kdo je načrt pripravil. Nismo se točno držali vrstnega reda poglavij. Drži, da načrta nismo javno objavili na internetu, ker takrat nismo vedeli, da moramo to storiti. Bil pa je na občini. Tisti, ki so ga potrebovali, ko je bilo treba ukrepati, so ga imeli,« je dejal Boštjan Šimenc.

Na seji so bili tudi predstavniki civilnih iniciativ. Na koncu je besedo dobila prva Kemisova soseda Bernarda Kropf, ki je pri sanaciji Tojnice stranka v postopku, vendar je šele na seji od Nanuta izvedela, da so v četrtek na mestih, ki jih je izbrala agencija za okolje (Arso), vzorčili ribe. A ne ob njeni hiši, kjer je raziskava, za katero je sama plačala 6500 evrov, pokazala, da je mulj v potoku genotoksičen in mutagen. Tega dela Tojnice namreč agencija za okolje v dopolnilni odločbi ni uvrstila v sanacijo.