Nova podpora je bila odobrena po sprejetju sklepov na zadnjem vrhu EU v Bruslju, na katerem so se voditelji EU zavezali okrepiti podporo na osrednji sredozemski poti.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je ocenila, da bo novi program okrepil delo unije glede upravljanja tokov migracij na »human in trajnosten način«, saj bo reševal in varoval življenja migrantov. Dodatno bodo tako okrepili boj proti trgovini z ljudmi.

Evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn je dodal, da je sodelovanje ključnega pomena v odgovarjanju na izzive nezakonitih migracij. Pojasnil je, da bodo lahko oblasti v Severni Afriki s sredstvi izboljšale nadzor meje in hkrati zagotovile varnost ranljivih migrantov.

Skrbniški sklad EU za Afriko je bil ustanovljen leta 2015 za odpravljanje glavnih vzrokov nezakonitih migracij in prisilnega razseljevanja. Evropska unija, države članice in drugi donatorji so do sedaj skladu dodelili 3,43 milijarde evrov sredstev. Do zdaj je bilo odobrenih 164 programov v treh regijah - Severna Afrika, Sahel in Čadsko jezero ter Afriški rog - v skupni vrednosti približno 3,06 milijarde evrov.