Križ na muslimanskem pokopališču

Redke so bile situacije, ki so me tako močno zaznamovale v življenju, kot so bile vojne v bivših jugoslovanskih republikah v 90. letih. Bil sem samo otrok na vstopu v puberteto, ko so nam samo nekaj metrov nad glavami leteli vojaški helikopterji Jugoslovanske ljudske armade, pozneje pa je zvočni zid nad Jesenicami prebil še vojaški lovec. Ko je počilo, se je stresla cela dolina. Mlajšim je bilo celotno dogajanje zanimivo, saj se takrat nismo zavedali nevarnosti, ki je prežala z vseh zornih kotov, če bi stvari ušle izpod nadzora, ampak kaj kmalu so nas iz nedolžnega, najstniškega sanjarjenja prebudile grozovite podobe barikad in obstreljevanja mest na Hrvaškem, kjer je Vukovar doživel usodo baskovske Guernice in nizozemskega Rotterdama pred desetletji. Ampak nihče od nas si niti v najhujših morah ni mogel predstavljati, kaj se bo šele zgodilo v Bosni in Hercegovini.