Tjaša Kalan, Vita Lukan in Mia Krampl so osmerico najboljših zgrešile za las, pristale so tik pod robom finala na višini, ki jo je doseglo sedem tekmovalk. Kalanova in Lukanova sta vpisali deveti dosežek, Kramplova pa je bila 14. Mina Markovič je slovenske nastope v ženski konkurenci sklenila na 19. mestu.

V moškem polfinalu je za najboljši slovenski dosežek poskrbel Škofic s petim mestom. Luka Potočar je bil 15., Jernej Kruder pa je pristal na repu polfinalistov na 26. mestu. Moški polfinale sta dobila Avstrijca, Max Rudigier je edini osvojil vrh smeri, Jakob Schubert je bil drugi.

V petkovih kvalifikacijah je nastopilo 12 Slovencev. Brez polfinala so ostali Martin Bergant (27.), Urška Repušič (40.), Lana Skušek (41.) in Milan Preskar (51.).

Najboljša Slovenka Janja Garnbret v Švici nastopa prvič po tekmovalnem premoru, ko je večji del balvanske sezone izpustila zaradi mature.