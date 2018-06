Predsednik volilne komisije sicer ni navedel številk, koliko odstotkov glasov je prejel Erdogan. Povedal je le, da je prejel več kot polovico veljavnih glasov in da zato drugi krog ne bo potreben, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okrepil bo položaj v državi

Erdogan bo s tovrstnim rezultatom še dodatno okrepil položaj v državi glede na leto 2014. V državi sicer vlada že od leta 2002, najprej kot premier, nato pa kot predsednik. V Turčiji se s temi volitvami sicer spreminja tudi politični sistem iz parlamentarnega v predsedniškega. Z njim bo novi predsednik dobil več pristojnosti, odpravili bodo položaj premierja.

V opozicijskem Nacionalnem zavezništvu z Republikansko ljudsko stranko (CHP) so z rezultati nezadovoljni in opozarjajo, da je na volitvah prihajalo do nepravilnosti. Menijo tudi, da je agencija Anadolu prehitro objavljala rezultate, ki so šli na roko Erdoganu. Tiskovni predstavnik stranke Bilent Tezcan je navedel, da je agencija navedla, da je bilo preštetih že 90 odstotkov glasov, čeprav jih je bilo dejansko le okoli 40.