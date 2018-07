Razplet afere salbutamol s Chrisom Froomom je v zadnjem tednu poskrbel za izjemen dvig pozornosti. Že 105. izvedba francoskega Toura bo dostojna slovesu največje kolesarske dirke na svetu. Konec devetmesečne limonade ni bil naključno tempiran na začetek Toura. Začetek z afero je v kolesarstvu že tradicija, le da se je pred sobotnim startom v pokrajini Veende začela z neobičajnim preobratom. Umik in zaključek preiskave proti Chrisu Froomu, osumljenemu zlorabe zdravil proti astmi, je zagotovo eno prelomnih dejanj zadnje dobe. Štirikratni zmagovalec Toura je zgolj v 48 urah iz »persona non grata«, nezaželenega, v vlogi favorita za pot v nesmrtnost. S peto zmago bi se izenačil z Merckxom, Hinaultom, Anquetilom in Indurainom.

A ne (samo) Froome in njegove možnosti. Nedvomno se obeta eden najbolj zanimivih Tourov zadnje dobe tudi s slovenske plati. Primož Roglič je kolesarski zvezdnik, kakršnega Slovenija še ni imela. Drugi pod slovensko zastavo bo legenda Kristijan Koren, ki bo vozil pod slovenskim vodstvom Gorazda Štanglja v ekipi Bahrain Merida. Ob tem pa ne gre prezreti spremljevalnega osebja, tudi v nebeški ekipi Sky. In dveh hrvaških kolesarjev s slovensko vzgojo (Kišerlovski, Đurasek). Da o slovenskih navijačih v Franciji v milijonski množici ob cesti niti ne govorimo.

Po Tadeju Valjavcu in Janiju Brajkoviču, ki sta v skupnem seštevku končala na devetem mestu (2008, 2012), ima Slovenija znova kolesarja s potencialom za uvrstitev med najboljših 10. Kljub temu da je Primož Roglič po zmagi na jubilejni izvedbi slovenskega Toura v Novem mestu zatrdil, da v Francijo ne gre kot kolesar za skupno uvrstitev. »Na GC bo vozil Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen (zmagovalec Rogaške Slatine) bo za sprinte, jaz grem na etape. Ne obremenjujem se z vsemi dnevi, veselim pa se drugega in tretjega tedna. Lani sem zmagal eno etapo, a vsi želijo več in več, nikoli ni dovolj. Bodimo realni. Bom pa z vsakim rezultatom zadovoljen. Je pa v bistvu tako, da se je treba dobro pripraviti in potem bomo videli, kako se bo odvijalo,« je pojasnjeval Primož Roglič.

Projekt Tour je bil v ospredju od pomladi. Klubska strategija je seveda zgolj teorija. Glede na letošnjo pomlad (skromni) Rogličevi vlogi ne verjamejo niti tuji eksperti. Zmagovalcu vseh treh spomladanskih dirk, na katerih je nastopil (Baskija, Romandija, Slovenija), pripisujejo vlogo favorita iz druge vrste (Bardet, Porte, Uran, Dumoulin, A. Yates). Najšibkejša točka Zasavca iz Strahovelj so zgolj izkušnje s tritedenskih dirk, ki se z enotedenskimi ne morejo primerjati. Tudi zato ima Steven Kruijswijk, Nizozemec, ki je skoraj zmagal italijanski Giro, a padel na spustu v snežni zamet, še vedno prednost v klubski hierarhiji. Ali je verjetno to le del strategije, da Rogliča po nepotrebnem ne obremenjujejo, je pa to malce zamaskiran scenarij B. Skratka, Rogla je izjemno močan joker ekipe LottoNL-Jumbo, na katerega bodo vsi pozorni.

Kristijan Koren bo vozil osmi Tour, medtem ko je v zgodovini skupaj vpisanih 42 slovenskih nastopov 17 kolesarjev. »Točno vem, zakaj sem na Touru. Že to je plus, da Nibali in ekipa verjameta vame. Svoje delo bom naredil maksimalno,« pravi Kristijan Koren. Na Touru ima že 24.730 prevoženih kilometrov, s čimer sodi med sedem najbolj izkušenih med vsemi kolesarji iz 22 ekip. Za ekipo Bahrain Merida je Primorec eden ključnih členov podpore za Vincenza Nibalija in Sonnyja Colbrellija. Nibali bo eden iz prve vrste glavnih favoritov (Quintana, Landa, Froome), Colbrelli bo ciljal na zeleno majico. Prvič bo na Touru Slovenec tudi v vlogi stratega športni direktor Gorazd Štangelj.

In kakšen je potek trase? Prvi del bo na severu Francije z ravninskimi etapami, z vetrom in nepredvidljivostjo padcev. Vmes bo pomembno vlogo imela ekipna vožnja na čas, kjer najdominantnejša ekipa Toura v zadnjih letih, nebeški Sky, že računa na minutni bonus. V prvih desetih dneh se bo teoretično glede na koncept etap v rumeni majici zamenjalo tudi šest ali več kolesarjev. Pred prvimi tremi dnevi v Alpah bo veliko pozornosti tudi na delu poti po trasi tlakovanih odsekov Roubaixa. Tudi Roglič je bil med ogledniki s popolno ekipo že v maju. Tik po zmagi na dirki Po Sloveniji si je ogledal še dele cest v Alpah in Pirenejih, kjer bo imel ob vožnji na čas (35 kilometrov) dan pred Parizom vsekakor veliko priložnosti za nove sanjske dosežke.