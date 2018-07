Julijski torki bodo tako med 19. in 21. uro namenjeni glasbenim večerom in javnim vodstvom po razstavi Davida Lyncha v MGLC, medtem ko bodo četrtkovi večeri od 20. do 22. ure minili v znamenju sodobne glasbe in javnih vodstev po Švicariji. Na ploščadi pred Švicarijo bodo ob nedeljah med 21. in 23. uro predvajali filme. »V mesecu juliju so nedelje v Ljubljani malo drugačne.

Zvečer se srečamo na gozdni meji mesta, v legendarni Švicariji. Najprej nazdravimo in s tem simbolično okrepimo skupinskega duha, nato pa se prepustimo ogledu filma na prostem. Vsak film je poseben, v skladu z energijo tega magičnega prostora,« so v MGLC zapisali o filmih v gozdu, ki jih je izbral režiser Jan Cvitkovič.