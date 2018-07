»Nove tribune pred letom 2019 ne bo,« smo oktobra lani zapisali v Dnevniku. Tedaj so v županstvu Andreja Fištravca vehementno zagotavljali, da bo ta lokalno-politično pomemben projekt udejanjen že to jesen. Zdaj se je dokončno izkazalo, da je bila naša napoved pravilna. Gradbena dela na spomeniško zaščiteni zahodni tribuni se ne bodo mogla začeti pred jesenjo. V primeru, da bi se NK Maribor kvalificiral v ligo Evropa, bodo morali z njimi počakati še nekaj mesecev.

Pred današnjo izredno sejo mestnega sveta, na kateri so obravnavali investicijski program rekonstrukcije stare tribune, se je razkrilo, da je občina zmotno napovedovala tudi skupno vrednost projekta, ki poleg nujne prenove spomeniško zaščitene tribune predvideva ureditev severnega in južnega podtribunja. Občine namreč ne bo stal 5,5 milijona evrov, kot so zatrjevali še prejšnji mesec, temveč kar 6,9 milijona evrov, izhaja iz dokumenta, ki ga je danes obravnaval mestni svet. Spisalo ga je lani ustanovljeno podjetje Ipting Petra Weissensteinerja, nekdanjega pomočnika direktorja UKC Maribor.

V županstvu so nenadno 25-odstotno podražitev utemeljili s tem, da je bila prvotna ocena še iz leta 2015, dejanske številke pa je razkrila priprava projekta za izvedbo, v katerem so popisana vsa predvidena dela, oprema in cene, je poročal Večer. »Gradnja bo odvisna od igranja kluba v evropskih tekmovanjih, zato predvidevamo, da bomo gradbena dela lahko začeli šele decembra letos,« je na seji mestnega sveta razložil Boštjan Štuhec iz mariborske občinske uprave.

Iz uradne časovnice izhaja, da bo primopredaja objekta avgusta 2019. V Dnevniku napovedano časovnico prenove zahodne tribune je uspelo malenkostno pospešiti posredovanje nogometnega kluba, ki je nase prevzel strošek izdelave projektne dokumentacije v višini 187.500 evrov. S to rešitvijo so v nogometnem klubu obenem zgladili spor z ljubljanskim arhitekturnim birojem, ki je avtor stadionske podobe.

Najprej zavlačevanje, nato manipuliranje z javnostjo Spomnimo: na mariborski občini od konca leta 2013 do lanske jeseni niso storili ničesar, da bi pospešili prenovo dotrajane tribune Ljudskega vrta. Po prvotni zamisli naj bi naložbo skoraj v celoti financiral zasebni vlagatelj, po veljavnem časovnem načrtu pa bi bila investicija sklenjena leta 2016. Oktobra lani se je nato začelo načrtno pregrevati ozračje. Najprej je hitenje s prenovo terjalo vodstvo NK Maribor z domnevno grožnjo, da bo moral Maribor evropske tekme v prihodnje igrati v Stožicah, ker zahodna tribuna ne ustreza vsem merilom Uefe. Podžupan Saša Pelko je nato na facebooku objavil seznam svetnic in svetnikov, ki so nasprotovali ekspresnemu spreminjanju proračunskih postavk po nareku županstva, ter jih očrnil, da so proti prenovi Ljudskega vrta. Mestna oblast je s tem zoper mestne svetnike nastrojila navijaško skupino Viole, ki je celo zagrozila s protestom pred mariborsko mestno hišo. Demonstracij sicer ni bilo, je pa mestni svet po hitrem postopku in brez glasu proti sprejel rebalans proračuna, s katerim so zagotovili dodatne milijone za naložbo. Vendar ta denar, kot že rečeno, ne bo zadoščal. Mestni svetniki so zato na današnji seji glasovali za, da bo občina za financiranje projekta najela 2,4 milijona evrov posojila. »Seveda bomo podprli sklep, ker smo že sredi investicije. Saj se ne moremo delati norca! Morali pa se bomo posipati s pepelom,« je podražitev komentiral svetnik Milan Mikl (NLS).