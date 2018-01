»Prvič nas je nekdo vprašal, kaj sploh potrebujemo,« nam je na vprašanje, zakaj so se aktivno vključili v projekt prenove mariborskega stadiona, odgovoril direktor Nogometnega kluba (NK) Maribor Bojan Ban. »Zavezali smo se, da bomo plačali projektno dokumentacijo, ne nazadnje že zdaj ogromno vlagamo v Ljudski vrt, ki ni naš, temveč občinski.« Minuli ponedeljek popoldne je potekal sestanek pri županu Andreju Fištravcu, ki je predlagani rešitvi prižgal zeleno luč. Nadzor nad izborom in delom projektantov bo v imenu občine izvajal mestni svetnik in arhitekt Tomaž Kancler.

V NK Maribor jim je uspelo doseči kompromis. Pri projektu bosta sodelovala dva arhitekturna biroja. Ljubljanski Ofis arhitekti bo izdelal projektno dokumentacijo za prenovo zahodne tribune, mariborski Arhiland Damirja Černoge pa bo pripravil zasnovo ureditve prostorov pod severno in južno tribuno stadionskega prstana.

Zgladili spor z zmagovalci natečaja

S to rešitvijo so v nogometnem klubu zgladili spor z ljubljanskim birojem, ki je avtor predvidene stadionske podobe. Poročali smo, da je občina v svojem nenadnem hitenju pozabila na Ofis arhitekte in jih ni pritegnila v postopek projektiranja, zaradi česar so ti že zagrozili s tožbo. Špela Videčnik in Rok Oman iz omenjenega biroja sta pred več kot 20 leti zmagala na javnem arhitekturnem natečaju in pozneje projektirala nov stadionski prstan, še zmeraj pa sta avtorja idejne zasnove zahodne tribune, ki čaka na nujno prenovo.

Od konca leta 2013 na mariborski občini niso storili ničesar, da bi pospešili prenovo dotrajane zahodne tribune Ljudskega vrta. Po prvotni zamisli naj bi jo skoraj v celoti financiral zasebni vlagatelj, po veljavnem časovnem načrtu pa bi bila investicija sklenjena leta 2016. V Fištravčevem županstvu so minulo jesen nenadoma začeli hiteti s prenovo v želji, da bi stadion odprli že v času letošnjih lokalnih volitev. Mestni svet je po hitrem postopku sprejel rebalans proračuna, v katerem so zagotovili dodatne milijone za to naložbo.

Pragmatičen je razlog, zakaj projektno dokumentacijo zdaj naroča nogometni klub. V nasprotju z občino ga ne zavezujejo določila zakona o javnem naročanju. S tem bo občini prihranil nekaj mesecev – in nekaj deset tisoč evrov, ki jih bo klub odštel iz lastne blagajne. Sprva so nameravali enako ekspresno ravnati kar na občini in so pri tem spregledali pravice Ofis arhitektov, ki so med drugim avtorji novega nogometnega stadiona beloruskega prvaka Bate Borisov, zdaj pa so prejeli še naročilo za projektiranje dveh hokejskih dvoran in gimnastične dvorane v Moskvi.

Videčnikova je zato navezala stik s svojimi odvetniki ter Zbornico za arhitekturo in prostor, ki so Mestno občino Maribor opozorili na domnevne grobe kršitve zakonodaje in moralnih načel. Kot avtorji natečajnih elaboratov naj bi bili namreč upravičeni do sodelovanja pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije. Vsakršno poseganje tretje osebe, ki bi spremenila avtorsko zasnovo in avtorsko delo, bi bilo nedopustno in bi pomenilo kršitev avtorskih pravic, je jeseni opozarjala Videčnikova.