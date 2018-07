Za praznovanje okroglih jubilejev ne zadostuje več, da najameš zaključenim družbam namenjeno sobano v lokalni gostilni. Tanja Ribič je abrahama v krogu bližnjih zaznamovala na posestvu Galerije Repanšek, ki se običajno rezervira za galantnejša poročna slavja, evropski poslanec Lojze Peterle pa je za sedemdeseti rojstni dan namesto zabave v Ljubljani organiziral »medgeneracijsko razpravo« Slovenec 2018. Tam je v družbi magistrov in doktorjev znanosti ter predsednika Boruta Pahorja razpravljal o »poti, ki jo je slovenski človek opravil od 1848 do 2018«. O krizi in »samozavestnem bivanju« v evropski in globalni družbi sta med drugim spregovorila ustavni sodnik Klemen Jaklič in ekonomist Rado Pezdir, med udeleženci pa smo opazili tudi maratonskega plavalca Martina Strela.

Voščit so mu prišli mnogi znani obrazi, recimo župan Ljubljane Zoran Janković , župan Kopra Boris Popovič , v parlament pravkar vključeni, iz Sveta Evrope pa izključeni Zmago Jelinčič Plemeniti , Andrej Šifrer , Alenka Bratušek in kmalu upokojeni Slavko Bobovnik , ki so ga mrkogledega opazili med kramljanjem z ljubljanskim županom. Slednje najbrž lahko pripišemo splošnemu razpoloženju voditelja in ne kakšnim natančneje opredeljenim antipatijam do Jankovića.

Bolj sproščeno je bilo na osemdesetletnici odvetnika Petra Čeferina , saj jo je na ljubljanskem gradu Fužine pospremil s predstavitvijo svoje nove biografije Nespodobni odvetnik, ki jo je po naročilu sina, predsednika Uefe Aleksandra Čeferina , v pičlih štirih mesecih spisal biograf in pisatelj kriminalk Tadej Golob . Med garaškim pisanjem sta se tudi sporekla, je po poročanju časnika Večer priznal Čeferin starejši. »Ker je on umetnik, jaz pa pravnik, sem mu v izmenjavi neštetih mailov enkrat napisal: A ti sploh bereš, kaj ti jaz pišem? Vedno sem ga naslavljal z 'dragi', on pa mene tako le enkrat: Dragi Peter, jaz nisem tvoja tajnica, dobi si drugega pisatelja,« se je navzočim šaljivo izpovedal Peter Čeferin.

Najboljše ribe so v Ljubljani

Župan in ravnokar državno odlikovani direktor Darko Brlek sta bila menda dobro razpoložena na otvoritvi Festivala Ljubljana, saj je občinstvo obnemelo ob spektakularni plesni predstavi Sfera Mundi slavnega katalonskega režiserja Carlusa Padrisse. Ljubljančane so prevzeli akrobati in osupljive instalacije, ki menda ponazarjajo sožitje in sodelovanje narodov, režiserja pa je navdušila slovenska kulinarika. V intervjuju za Dnevnikovo TV-prilogo Pilot je namreč povedal, da so mu v neimenovani restavraciji (verjetno je večerjal v Asu) sredi prestolnice postregli »najboljšo ribo v življenju«, sicer pa ga na Slovenijo spominjajo nogometni vratar Jan Oblak in vsa lepa mestna drevesa, ki jih je toliko, da človeku nikoli ni treba v gozd.

Sorodna zanimanja ima tudi njegov stanovski kolega Dušan Jovanović, saj se menda najraje sprošča ob žaganju drevja. »Ko vidim, da ga zagrabi, moram nemudoma pristopiti in znoreti. Nekateri se ne morejo odpovedati pijači, on pa se ne more odreči šniclanju dreves. Noro,« je o soprogovem hobiju za revijo OnaPlus spregovorila znamenita igralka Milena Zupančič in se ob priložnosti odzvala še na pogost očitek, da dramski igralci radi kaj spijejo. Predstave so izčrpavajoče in po koncu potrebuješ čas, da se umiriš. »Fino je, če lahko po koncu s kolegi sedeš, v miru poklepetaš. Ob soku? Dobro, dva že, tretji je že huda muka,« je bila iskrena Zupančičeva, ki je v življenju samo enkrat nastopala z mačkom, a je bila izkušnja prehuda, da bi si to upala ponoviti še kdaj.