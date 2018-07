Na avtocesti ukradena trobenta nazaj v lastnikove roke, a ostal brez denarja

Romunskemu državljanu, ki je danes ponoči na avtocesti pri razcepu Gabrk menjaval preluknjano zadnjo desno pnevmatiko na svojem avtomobilu, je neznani storilec iz vozila ukradel kovček s trobento in torbico s 450 evri gotovine in dokumenti. Kovček s trobento in torbico z dokumenti, vendar brez denarja, so policisti našli odvržene v bližini.