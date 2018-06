Po tem, ko je osumljenec iztrgal torbo, je nemudoma pričel z begom, za njim pa so stekli občani, ki so bili očividci dogodka, vendar jim je osumljenec pobegnil. Tega so malo kasneje ujeli policisti, ki so osumljenega izsledili na podlagi koristnih podatkov prič. Šlo je za 39-letnega moškega iz Postojne, ki je imel, po pridobljenih podatkih, pri tatvini pomagača. Policija je moškega, ki je imel ob sebi še vedno torbo polno denarja, pridržala, še naprej pa zbira podatke in informacije, da bi prejela sostorilca.

Iz policijske uprav Koper se vsem občanom zahvaljujejo za koristno podane podatke, ki so policistom olajšali delo pri lovljenju prvega osumljenca.