Tako bodo plastične izdelke za enkratno uporabo nadomestili izdelki iz alternativnih materialov oz. materialov, ki jih je mogoče reciklirati, o čemer na ravni skupine Lidl že potekajo pogovori z dobavitelji. Prizadevali si bodo tudi za ukinitev in prilagoditev jedilnega pribora in slamic pri izdelkih, kot so napitki, pripravljene jedi, solate in podobno, so sporočili iz Lidla Slovenija.

V Lidlu Slovenija načrtujejo, da bodo že nabavljene količine plastičnih izdelkov za enkratno uporabo odprodali in jih nato postopno zamenjali z alternativnimi materiali. Tako bodo kupci še vedno imeli možnost nakupa izdelkov, na katere so navajeni.

Lidl Slovenija je sicer do leta 2025 napovedal zmanjšanje uporabe plastike za 20 odstotkov, poleg tega naj bi bila leta 2025 vsa plastična embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih znamk izdelana na način, da jo bo mogoče 100-odstotno reciklirati ali ponovno uporabiti.