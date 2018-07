Prav tako trgovce in gostince ponovno pozivajo, da se pridružijo kampanji proti plastičnim vrečkam. V sklopu kampanje »Nisem večna, sem pa zato manj tečna. Sem biorazgradljiva vrečka« so na občini namreč že večkrat opozorili na problematiko uporabe plastičnih vrečk, ki so škodljive za okolje, občanom in prodajalcem na ljubljanskih tržnicah pa so v sklopu kampanje tudi že delili okolju prijazne in biorazgradljive vrečke. Prav tako so pozvali trgovce in gostince v mestnem središču, da namesto plastičnih svojim kupcem ponudijo nakupovalne vrečke iz okolju prijaznih materialov. Pobudi se je doslej pridružilo več kot 44 trgovcev in gostincev, ki so ali pa bodo v kratkem prejeli nalepko, s katero kupcem sporočajo, da plastičnih vrečk ne uporabljajo.