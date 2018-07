V članku opisuje nekdanja politika, ministra v Janševi vladi, razumnika, intelektualca, tudi oba predsednika zbora za republiko, dr. Gregorja Viranta in dr. Petra Jambreka, zaradi neposlušnosti velikega vodje odrinjena, obsojena na ustvarjalno životarjenje. Vendar na koncu avtor zaključuje, da pri obeh tli želja po vrnitvi v gospodarjev objem.

Ja, žalostno, bi kar pritrdil njegovemu pisanju. Mogoče bi omenil dr. Gregorja Viranta, ki je mojster javne uprave in tu kapo dol. Škoda pa je to, da je mojster samo pod okriljem velikega vodje, drugače pa je dober samo za v predavalnico. Škoda je v tem, da imamo dobre kadre, strokovne, pa se morajo podrejati političnim interesom, če ne strankarskim, ali celo lobistom in stricem iz ozadja. Pa naj bodo levi ali desni, Janša ne igra tu nobene vloge.

Poznam odličnega vojaškega strokovnjaka, ki se je zameril Janezu in Milanu in zanj so vsa vrata za spodobno službo zaprta.

V tem trenutku se sklepajo politični posli za sestavo vlade. Mogoče bi se pa Janez malo podobrikal bivšim neposlušnim dobrim strokovnim kadrom, pa odslovil nekaj strumnih v vseh izrednih razmerah poslušnih vojščakov, s katerimi, mora priznati, ima same težave.

V tujini imamo polno odličnih strokovnih kadrov, ki so se izšolali doma, pa se ne želijo vračati, ker nočejo biti orodje vsakodnevne politike, saj jih tujina predobro plača.

Vid Drašček, Vrhnika