Aktivnosti za zavarovanje posledic požara na strehi hotela še potekajo in se bodo nadaljevale še v prihodnjih dneh, so zapisali v sporočilu za javnost.

Hotelskih sob v bližini strehe požar neposredno ni poškodoval. Nekatere sobe pa so bile poškodovane zaradi sekundarnega vdora vode in pene med gašenjem požara.

Organizirano evakuacijo hotela in gostov so izpeljali v desetih minutah. Goste so namestili v sobe znotraj sestrskega Grand hotela Union. »Z zadovoljstvom sporočamo, da se gostje in osebje hotela počutijo dobro,« so navedli.