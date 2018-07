Na kraju je pet gasilskih vozil in 20 gasilcev gasilske brigade Ljubljana, ki se spopada z ognjem. Dostope do hotela na Miklošičevi cesti so policisti že zavarovali s policijskim trakom. Ena od uslužbenk hotela, ki so čakale pred hotelom in opazovale gašenje, je za Dnenvik povedala, da je začelo smrdeti, ko se je po stopnicah iz zgornjih nadstropij začel valiti dim. Takoj so zapustili prostore, medtem pa so na prizorišče že prišli gasilci.

Zaradi intervencije gasilcev je Miklošičeva zaprta med Dalmatinovo in Nazorjevo ulico. Dogajanje pa je privabilo radovedneže, ki poskušajo izza policijskega traku videti, kaj se dogaja.