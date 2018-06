Predstavnica velikih dobaviteljev v začasnem svetu upnikov in prokuristka družbe Kraš Marica Vidaković je po današnjem srečanju izredne uprave in članov začasnega sveta upnikov s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem izjavila, da poravnava ne pomeni konec dela v Agrokorju. Ocenila je, da je "najtežji in najobsežnejši" del za njimi, sledi pa čas za implementacijo in sklenitev postopka, po katerem pričakujejo, da bodo podjetja "normalno delovala".

Pogodbo o poravnavi, s katero so soglašali, mora potrditi zagrebško gospodarsko sodišče. Celotni dokument poravnave obsega 7000 strani, obravnavo na sodišču pa je po poročanju hrvaških medijev pričakovati 4. julija. Rok za končno potrditev poravnavo poteče 10. julija.

Sberbank, ki je največja upnica Agrokorja, bo imela v novem Agrokorju 39-odstotni delež, VTB pa osemodstotni delež. Lastnikom obveznic bo pripadlo 25 odstotkov novega koncerna. Približno 12 odstotkov bodo dobile banke, ki delujejo na Hrvaškem, kot so Zagrebačka banka, Splitska banka in OTP banka, medtem ko si bodo dobavitelji ter posojilodajalci - med drugim družbe Saponia, Franck in Sokol Marić - razdelili po štiri odstotke vrednosti novega Agrokorja.

Med drugim so hrvaškim dobaviteljem zagotovili, da bodo v naslednjih petih letih imeli prostor na policah Konzuma, slovenskega Mercatorja in srbske Idee.

Velik del Agrokorja predstavlja Mercator Vrednost Agrokorja je ocenjena na 2,8 milijarde evrov, približno 90 odstotkov pa odpade na 10 podjetij znotraj koncerna Agrokor. Od 77 podjetij iz sestave Agrokorja je 27 solventnih. Največja upnica Sberbank bo imela možnost zamenjave 18 delnic Mercatorja za delnice novega Agrokorja, če bodo izpolnjeni določeni pogoji, je poročal danes Jutarnji list. Večernji list pa omenja, da bo Sberbank dobil 1,6-odstotni delež koncerna v zameno za delnice Mercatorja. Medtem pa so slovenski mediji poročali, da Mercator ne bo mogel postati del novega Agrokorja, če se s tem ne bodo strinjale vse Mercatorjeve banke upnice. Glede na to, da je poravnavo potrdil začasni svet upnikov in ne redni svet upnikov, je možno pričakovati izpodbijanja na sodiščih, ki bi lahko sprožili nezadovoljni upniki. Med najbolj nezadovoljnimi upniki je rovinjska Adris skupina, ki meni, da je bila poravnava "nepoštena". Adris terja od Agrokorja približno milijardo kun (135 milijonov evrov).