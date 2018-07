Državni tožilec v Nantesu Pierre Sennes je povedal, da je bil junija lani za 22-letnikom razpisan priporni nalog, med drugim zaradi kraje v okviru organizirane združbe.

Smrt je spodbudila izgrede v četrti Breil, kjer se je zgodil incident, in nekaterih drugih predelih mesta. Izgredniki so se spopadli s policisti, metali molotovke ter zažigali smetnjake in avtomobile. Policija je okrepila varnostne ukrepe v mestu, predvsem v Breilu.

Francoska ministrica za pravosodje Nicole Belloubet in notranji minister Gerard Collomb sta pozvala k miru, pri čemer je Collomb nasilje tudi »odločno obsodil«. »Samo pravosodje je pristojno za razjasnitev okoliščin smrti, ki je sledila policijski kontroli,« je poudaril. Preiskava še poteka.

