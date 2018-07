Moški v Sevnici večkrat udaril žensko in jo zabodel z nožem

Policisti so v torek okoli 22.30 posredovali v stanovanjski hiši v okolici Sevnice, kjer naj bi nekdo huje poškodoval žensko. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do spora med 71-letnim moškim in 46-letno žensko, ki občasno prebiva v isti hiši. Moški je žensko večkrat udaril in jo z nožem zabodel v predel hrbta. Policisti so osumljenca pridržali.