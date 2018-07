O teh razlagah ni vredno izgubljati preveč besed. Tista o hipokriziji je naravnost groteskna. Dvoličnost, dvojna merila, hipokrizija so očitki, ki jih kritiki vedno znova in veliko bolj upravičeno naslavljajo na politiko ZDA. Ko njihov zunanji minister pravi, da ZDA ne bodo dopuščale, da bi jim »hipokritski telesa in institucije« brali levite, zato ker se Amerika žrtvuje, »nesebično daje kri in denar«, da bi »pomagala nemočnim«, se nejeverni poslušalec sprašuje, kdo je tu nor. Seveda ima ta neposrečena retorika kontekst. Izraelski režim je deležen vse več kritik in nasprotovanj