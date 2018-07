Predlog, ki so ga pripravili poslanci, gre še korak dlje, saj definicijo "tuji agent" širi na posamezne novinarje, ki delajo za takšne medije.

Novinarji se bojijo, da bo to zapletlo njihovo delo in morda napoveduje novo zatiranje kritičnih glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Posamezniki bodo morali objavljati poročila o njihovem financiranju in kako so porabili ta denar,« je dejal eden od avtorjev predloga, podpredsednik dume Pjotr Tolstoj. Po njegovih besedah je nov zakon potreben kot povračilni ukrep v primeru kršitev pravic ruskih novinarjev v tujini.

O tem, kdo bo označen za tujega agenta, bosta odločala urad generalnega tožilca in zunanje ministrstvo. »Pričakujemo, da bodo ti ukrepi le povračilne narave,« je še dejal Tolstoj.