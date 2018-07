Časnik je ob tem izpostavil več zgodb, v katerih je imel let iz Ljubljane v Bruselj s postankom skoraj dveurno zamudo, let iz Münchna v Ljubljano več kot enourno zamudo, ena pot v Ljubljano iz Düsseldorfa, ki sicer traja uro in pol, pa je zaradi odpovedi letov trajala več kot 20 ur.

V Adrii Airways so za Delo pojasnili, da spremembe načrtov leta ali celo odpoved leta nikoli ni bila njihova praksa in da se trudijo, da svoje operacije izvajajo skladno s časovnim načrtom. »Ker zaradi navedenih objektivnih okoliščin včasih tega ne moremo zagotoviti, iščemo rešitve v smislu združenih letov, saj smo prepričani, da je to veliko boljša rešitev kot v celoti odpovedan let,« so dodali.

V družbi so zagotovili, da potnikom v primeru odpovedi leta uredijo pot do končne destinacije in jim zagotovijo vse, kar v takšnih primerih zahteva zakonodaja. Povečanja števila pritožb menda ne opažajo. A časnik ob tem navaja primer, ko je bila potnica glede iskanja informacij, prenočitve in prehrane prepuščena sama sebi, čeprav bi za to moral poskrbeti prevoznik.

Tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije so za časnik navedli, da se potrošniki zaradi zamud letov letalskega prevoznika Adria Airways, ki bi bile posledica združevanja letov, nanje niso obrnili. Ob tem pa so spomnili, da potnikom v primeru zamude pripadajo pravice, kot jih določa uredba o pravicah letalskih potnikov.

Adria Airways iz ljubljanskega letališča ponuja 25 direktnih letov. Letal v uporabi imajo po podatkih s spletne strani 15.