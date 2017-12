Predstavnik tožilstva je medijem pojasnil, da preiskujejo, ali je pri stečaju prišlo do kaznivih dejanj. Osredotočili se bodo predvsem na dogajanje v novembru, ko je švicarska agencija za civilno letalstvo družbi odvzela licenco za letenje.

Adria Airways je preko svoje odvisne švicarske družbe julija prevzela letalsko družbo Darwin Airline, ki je delovala pod imenom Etihad Regional. Takrat je direktor Adrie Airways Arno Schuster ocenil, da je »Darwin odlična letalska družba z izkušenim vodstvom in osebjem, širitev mreže in posledično optimiziranje stroškov pa je najboljša kombinacija za oba prevoznika«.

Na preiskavo se je odzval tudi župan Lugana Marco Barradori, ki je dejal, da je treba počakati, kaj bo pokazala preiskava. »Nerazumljivo je, da so za družbo še julija trdili, da je v dobri formi in napovedovali naložbe in razvoj, sedaj pa vidimo, da je šlo za prazno lupino,« je poudaril.

Nemški sklad 4K Invest, ki je lastnik Adrie, je v kratkem času, ko je Adria upravljala z Darwin Airline, v Ljubljano preselil nekaj Darwinovih letal, vendar pa jih družba sedaj ne more uporabljati do konca stečajnega postopka, navaja spletni portal. Darwin ima v svoji floti šest letal Saab 2000 s 50 sedeži in štiri letala ATR 72-500s z 68 sedeži.

Darwin Airline je bil ustanovljen leta 2003 s ciljem, da zagotovi gospodarsko povezavo med južnim delom Švice, Ticinom, z glavnima finančnima centroma države, Zürichom in Ženevo, kot tudi povezave z letališkimi vozlišči. Po vstopu Etihad Airways v lastništvo Darwin Airline se je Darwin leta 2014 pridružil skupini Etihad ter prevzel tržno ime Etihad Regional, ki pa se od spremembe lastniške strukture ni več uporabljalo.