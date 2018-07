Podobno kot na prejšnji tekmi Mehičani, so se tudi Japonci spočetka dobro zoperstavili favoriziranemu nasprotniku in si pripravili nekaj napadov, a so Belgijci hitro vzpostavili posest in vsilili svojo igro. Japonska obramba je bila v obdobju med 20. in 30. minuto na hudih preizkušnjah, veliko dela je imela predvsem z robustnim Romelujem Lukakujem, ki blesti na tem mundialu. Številni belgijski poizkusi so bili blokirani, Japonci so v tem obdobju resnično garali pred vrati Eijija Kawašime.

Na drugi strani so imeli eno redkih priložnosti v 31. minuti, ko je po kombinatorni akciji do strela z glavo prišel Takaši Inui, vendar meril naravnost v roke Thibauta Courtoisa. Belgijci so sicer še naprej dominirali, a je bila japonska vrsta zelo zgoščena, tako da pravega preboja v kazenski prostor ni bilo. Bi si pa nekaj minut pred koncem polčasa neumnost kmalu privoščil Courtois, ko je ustavljal strel Yuya Osakoja. Lahek strel mu je zdrsnil med nogama, je pa bil belgijski vratar dovolj hiter, da je nato posredoval še pred golovo črto.