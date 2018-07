Črnic, tudi občasni slovenski reprezentant, je kariero začel v Mariboru, zatem pa v Sloveniji nosil še drese Dravinje, Aluminija in Domžal, od koder je leta 2016 prestopil k Rijeki.

»Zelo sem vesel, da nam je uspelo zaključiti ta prestop. Matic je izredno kakovosten igralec in komaj čakam, da ga vidim v dresu Olimpije. Prepričan sem, da je to za nas odličen prestop,« je ob podpisu pogodbe dejal predsednik NK Olimpija Ljubljana Milan Mandarić.

Odhaja pet nogometašev

So pa Ljubljančani s koncem junija ostali brez peterice nogometašev. Roku Vodišku, Mitchu Apauju in Ricardu Alvesu so se pogodbe iztekle, medtem ko sta bila Dario Čanađija in Jason Davidson posojena do konca junija s strani hrvaške Rijeke.