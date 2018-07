Če sta v uvodnih štirih minutah padla dva gola, je bilo nadaljevanje tekme osmine finala med Dansko in Hrvaško, vsaj kar se zadetkov tiče, bistveno manj razburljivo. Potem ko sta bili ekipi tudi po 120 minutah igre poravnani pri izidu 1:1, je sledila loterija enajstmetrovk, v kateri pa so bili srečnejši naši sosedi.

Tragični junak tekme bi kaj kmalu postal prvi zvezdnik ekipe kockastih Luka Modrić, saj je v 116. minuti zapravil najstrožjo kazen, a njegova napaka se na srečo ni izkazala za usodno. »Po zgrešeni enajstmetrovki mi je bilo težko, a sem ostal zbran. Presrečni smo, a hkrati upamo, da ne bo ostalo le pri četrtfinalu. Lahko gremo še dlje. Pred tekmo nisem želel govoriti, da je bila to tekma naše generacije, a vsi smo vedeli, da je tako. Šlo je za velik izpit, ki smo ga opravili,« je po tekmi dejal Luka Modrić.

Nogometna evforija po zmagi nad Danci je bila na Hrvaškem ogromna. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so ljudje po vsej državi spontano prišli na trge mest, prižigali bakle, se metali v vodnjake in trobili z avtomobili, rajanju pa so se pridružili celo policisti, ki so prižgali intervencijske luči. »Dogodki so spominjali na tiste iz leta 1998,« so zapisali pri Index.hr. Tedaj so namreč hrvaški nogometaši na mundialu v Franciji z osvojenim tretjim mestom dosegli največji uspeh v zgodovini njihovega nogometa. Tako ne čudi, da številni Hrvati po tihem upajo celo na preboj v finale, kjer bi mnogi radi videli, da se pomerijo s petkratnimi svetovnimi prvaki Brazilci. »Dajte nam Brazilijo, da jim j**** mamo,« je za Index.hr dejal eden od navijačev.

Nekoliko manj navdušeni nad predstavo nogometašev selektorja Zlatka Delića pa so bili tuji mediji. Precej kritično je njihovo igro ocenil nekdanji kapetan Anglije Terry Butcher, ki je komentiral tekmo za radio BBC in dvoboj označil za zelo slabega. Še en bivši nogometaš, Pat Nevin, ki je nekoč branil barve Chelseaja, pa je dejal: »Danska je bila dominantnejša ekipa na tekmi. Hrvaška je igrala nepovezano, odigrala je povprečno, redko kateri njihov nogometaš pa je bil blizu svojih sposobnosti.«

Uspeh Hrvaške očitno močno skeli Srbe. Portal Alo in Blic sta se razpisala o tem, kako hrvaški vezist Ivan Rakitić rad obiskuje koncerte Mileta Kitića, o vratarju Danijelu Subašiću pa so zapisali, da ima srbske korenine, saj je njegov oče, sicer upokojeni pek, pravoslavne veroizpovedi. »Nič ni brez nas. Sosedi so v šoku, Srb jih je popeljal v četrtfinale,« so zapisali pri Aloju.