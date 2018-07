Katičeva sicer poročilo ocenjevalne skupine, ki je preverjala pripravljenost bataljonske skupine 72. brigade, še pričakuje, zato o podrobnostih še ne more govoriti. Ga bo pa prebrala z zanimanjem, saj želi videti, v katerih delih je skupina izboljšala oceno svojo usposobljenosti in kje je treba narediti še kaj, za njeno dobro delovanje v prihodnje. Poročilo jo zanima tudi zato, ker se želi prepričati, v kolikšni meri so na izboljšanje pripravljenosti skupine vplivale zamenjave na čelu Generalštaba Slovenske vojske (SV) in same skupine, je dejala.

Pripravljenost bataljonske bojne skupine je ocenjevalna skupina preverjala že februarja, a je takrat ugotovila, da je ta nezadostna, kar je naletelo na precejšen odmev v javnosti. Ministrica verjame, da je ta načet ugled zdaj v javnosti popravljen.

Ni pa februarski neuspeh po njeni oceni prinesel kakšnih negativnih učinkov na ugled SV znotraj same zveze Nato. »Nismo prva država, ki je takrat imela tak rezultat. Prav tako se bo to verjetno dogajalo tudi v prihodnje v različnih državah zaveznicah,« je dejala. Po njenih besedah spodleteli preizkus ni bil obravnavan nikjer znotraj Nata, saj je to stvar vsake države posameznice ne zavezništva.