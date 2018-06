Bojan Brecelj, polkovnik: Nikoli ne iščemo tistega, česar nimamo

Polkovnik Bojan Brecelj je poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske (SV) od maja 2013, pilot in inštruktor na helikopterjih, letalec in poveljnik. Petnajsti polk vojaškega letalstva SV praznuje svoj dan 12. januarja, v spomin na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919. Poseben praznik celotnega polka pa je tudi 28. junij, dan helikopterske eskadrilje. Na ta dan leta 1991 sta z vojaškim helikopterjem Gazela iz Jugoslovanske ljudske armade v vrste slovenske Teritorialne obrambe (TO) iz mariborske vojašnice prebegnila pilot Jože Kalan in tehnik letalec Bogomir Šuštar. Pristala sta na Golteh in helikopter skrila s pomočjo pripadnikov TO Velenje, že tam pa je helikopter dobil grb Slovenije in oznako TO-001 Velenje. Ta helikopter in ta dan sta pomenila začetek vojaškega letalstva v samostojni slovenski državi.