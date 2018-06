Novinar je tako presenečen v studiu ostal sam, še boj presenečen pa je bil Puyol, ko je izvedel, zakaj so mu prepovedali nastop na televiziji – zaradi neprimerne pričeske. Vodilni iranske državne televizije IRIB so mu dejali, da s takimi lasmi pač ne more na državno televizijo, ker je njegova pričeska »neislamska«. Televizija sicer nima uradno predpisanih navodil za televizijske frizure, so pa proti predvajanju vsega, kar bi utegnilo razburiti klerike. Glede las imajo iranski nogometaši sicer določeno, da ne smejo imeti pričesk, ki bi »razširjale tujo kulturo«. Pred dvema letoma tako na televizijo niso spustili vratarja iranske reprezentance nogometa na mivki Peymana Hosseina, ker naj bi imel predolge lase in si jih v studiu ni želel speti z elastiko.

Pripravila Manja Rošini