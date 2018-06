Nagrado državljan Evrope Evropski parlament vsako leto podeljuje posameznikom, združenjem in organizacijam za posebne dosežke pri tistih dejavnostih, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje ter tesnejše povezovanje med državljani članic ali krepijo čezmejno in mednarodno sodelovanje v EU. Čebelarsko zvezo je za nagrado predlagalo vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije.

Kot je danes poudaril evropski poslanec iz Slovenije Lojze Peterle, so nas čebele »povezale tudi to pot«. Po njegovi oceni se je zahvaljujoč slovenskim prizadevanjem okrepila zavest, da so čebele ogrožena vrsta in da »moramo stopiti skupaj, če želimo to živalco rešiti". Slovenija je po njegovem dokazala, da "niso pomembni kvadratni kilometri ali milijoni, ampak prava ideja in pravi cilj«.

Tako Peterle kot kmetijski minister, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan sta spomnila na razpravo o opraševalcih, ki se po pripravljenem predlogu Evropske komisije kmalu obeta v Evropskem parlamentu in na drugih organih EU. Kot je poudaril Židan, je v predlog dokumenta komisije o zaščiti opraševalcev vključeno tudi delo, ki ga je v času prizadevanj za svetovni dan čebel opravila Slovenija. »V bistvu je ta dokument ... tudi naš otrok,« je izpostavil.

Pri tem se je zavzel za nadaljnje delo pri zaščiti čebel: »Brez opraševalcev ne moremo preživeti, opraševalci pa ne bodo preživeli, če bodo sprejeti le dokumenti. V ozadju je dosti dela, ki ga je nujno treba opraviti.« »Čebel ne moremo ohraniti sami čebelarji,« se je strinjal tudi Peterle in menil, da je za to potrebna podpora v vseh delih javnega življenja.