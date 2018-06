Za ustanovitev treh parlamentarnih odborov so se vodje poslanskih skupin dogovorili na četrtkovem posvetu pri predsedniku DZ. Sklenili so, da bodo poleg že ustanovljene mandatno-volilne komisije ustanovili še odbor za zunanjo politiko zaradi tožbe proti Hrvaški, odbor za zadeve EU, ki ga potrebujejo zaradi vključenosti DZ v proces sprejemanja odločitev na ravni EU, in skupni odbor, na katerem bodo lahko obravnavali vse zadeve.

Narava teh odborov bo začasna, saj nameravajo, ko bodo jasni obrisi koalicije, na novo oblikovati delovna telesa in določiti vodstvene funkcije v njih. Za to imajo čas do 22. julija.

Predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles, ki bodo delo opravljali začasno, so na današnjem kolegiju vodje poslanskih skupin sprejeli soglasno. Prav tako so s sklepom določili število mest, ki jih imajo posamezne poslanske skupine v odborih, ter poslanske skupine, ki jim pripadajo predsedniška in podpredsedniška mesta v njih.

Po četrtkovem dogovoru bo SDS zadržala vodenje mandatno-volilne komisije, LMŠ bo prevzela skupni odbor, SD odbor za zunanjo politiko, SMC odbor za zadeve EU. Podpredsednik v skupnem odboru bo iz Levice, v odboru za zadeve EU iz NSi, v mandatno-volilni komisiji iz SAB, v odboru za zunanjo politiko iz DeSUS in iz SNS, predstavnika narodnih skupnosti pa bosta imela podpredsednika v odboru za zadeve EU.