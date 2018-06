Šarec, ki se je na nedavnih parlamentarnih volitvah s svojo LMŠ uvrstil na drugo mesto za SDS, je v izjavi za medije pojasnil, da je predlog Toninove kandidature usklajen med omenjenimi strankami potencialne koalicije. »Seveda pa je do tja še dolga pot,« je dejal glede oblikovanja te koalicije.

Obenem je Šarec, ki bo pod Toninovo kandidaturo prvopodpisani, poudaril, da so usklajeni, da gre za začasen predlog, in izrazil pričakovanje, da bo Tonin z mesta predsednika odstopil, če se bodo tako dogovorili v okviru koalicijskih usklajevanj. Za demokracijo in splošno pojmovanje politike namreč po njegovih besedah ne bi bilo dobro, da se danes prav dolgo ukvarjajo z imenovanjem predsednika DZ. »Tudi strela lahko danes udari v DZ, vse je možno na tem svetu,« pa je odgovoril glede možnosti, da se Tonin ne bi želel umakniti.

Tonin pred sejo izjave za medije ni dal.

Cerar: Prvi odločilni koraki k stabilni sredinski koaliciji Predsednik SMC Miro Cerar je poudaril, da je zanje bistveno, da naredijo »prve, odločilne korake v smeri oblikovanja stabilne sredinske koalicije«. Kot je zagotovil, bodo v tem pogledu tudi v prihodnje konstruktivni in ne bodo vztrajali pri predlogih, ki bi rušili takšno soglasje. V minulih dneh sta se kot možna kandidata za predsednika DZ namreč omenjala tudi Cerar in aktualni predsednik DZ Milan Brglez, prav tako poslanec SMC. Skupna odločitev za podporo Toninu je po besedah Cerarja sicer »izraz velikega zaupanja«. Tonin namreč zagotavlja, da želi biti le začasni predsednik DZ in da se bo treba, ko bo koalicija nastala, dokončno dogovoriti o tem, »kako bomo določene vsebine zastopali na določenih položajih«. Kot je še dodal, so ugotovili, da danes potrebujejo začasnega predsednika, ki bi ga lahko podprli z zadostnim številom glasov. »S tem tudi nakazujemo obrise neke nove sredinske koalicije,« je pojasnil. Po današnjem prvem koraku bo Šarec po Cerarjevi oceni lažje usklajeval delo pri formiranju te koalicije.

Podpora tudi s strani SD, DeSUS, SAB, SMC in NSi Poslanec Stranke Alenke Bratušek Marko Bandelli je prav tako napovedal podporo Šarčevemu kandidatu za predsednika DZ. Ta odločitev bo po njegovem mnenju spremljala tudi nadaljnja koalicijska pogajanja. Bandelli se zavzema za sredinsko vlado, ki jo vidi kot edino možnost, v njej pa naj bi »modrost prevladovala pred individualizmom«. Pozitivno mnenje o Toninu ima tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, ki meni, da bo Tonin kljub mladosti znal voditi DZ »v času, ki mu je namenjen«. Glede tega, da se Tonin lahko tudi ne umakne z mesta predsednika, pa je dejal, da se Tonin »sam ne more umakniti, umaknejo ga lahko poslanci«. Seja, ki jo bo na začetku vodil najstarejši poslanec Peter Jožef Česnik (SAB), se je začela ob 11. uri. Po slovenski himni sta poslance nagovorila dosedanji predsednik DZ Milan Brglez in predsednik republike Borut Pahor. Imenovali so tudi tudi predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije. Predsednik bo Jože Tanko (SDS), podpredsednica pa Tina Heferle (LMŠ). Komisija se bo po prekinitvi seje tudi sestala, zatem pa bodo na plenarni seji sledili potrjevanje mandatov poslancev in volitve predsednika DZ.

MVK predlaga DZ potrditev vseh poslanskih mandatov Mandatno-volilna komisija je na seji brez glasu proti izglasovala sklep, s katerim je DZ predlagala, naj potrdi mandate vsem 90 poslankam in poslancem, ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah v DZ 3. junija. Ni pa obravnavala vlog z zahtevama za zadržanje prve seje DZ. Vlogi na DVK sta podala Jožef Jarh in skupina šestih podpisnikov - Franc Žnidaršič, Rastko Plohl, Janko Veber, Gašper Ferjan, Jožef Jarh in Vili Kovačič. Zahtevali so začasno zadržanje prve seje DZ in presojo skladnosti predčasnih volitev z ustavo in mednarodnopravnimi akti. Vendar pa je MVK ocenila, da ne gre za pritožbo po 109. členu zakona o volitvah v DZ, zato je soglasno sklenila, da vlog ne bo obravnavala.