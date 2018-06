Kot je povedal tiskovni predstavnik gasilcev Michael Richartz, je eksplozija na podstrešju vrstne hiše v predelu Huchting odjeknila ob 4.30. Hiša je zagorela in se porušila do temeljev. Pri tem sta umrla 41-letna mati in sedemletni sin. Zagorela je tudi sosednja hiša, v kateri so našli truplo 70-letne ženske. O morebitnih pogrešanih ne poročajo.

Sila eksplozije je sicer ruševine odnesla do 50 metrov stran. »Česa takšnega še nisem videl,« je povedal Richartz.

Močno so bile poškodovane tudi druge hiše v vrsti. »To, da v njih ni bil nihče ranjen, meji na čudež,« je dodal tiskovni predstavnik gasilcev. Poškodovane so tudi hiše na drugi strani ulice.

Policija je preventivno evakuirala območje v premeru sto metrov, še navaja dpa.