Čeprav si je slovenska košarkarska reprezentanca napredovanje v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo praktično že zagotovila, pa sta današnja tekma proti Španiji ob 20. uri in nedeljska proti Črni gori izredno pomembni. Rezultati se namreč prenašajo, zato bi zmagi Sloveniji za mirnejše nadaljevanje prišli še kako prav. A bo to vse prej kot lahko. Prvi nasprotnik Španija namreč kljub odsotnosti največjih zvezdnikov igra odlično košarko in v kvalifikacijah še ne pozna poraza, izbrana vrsta pa bo nastopila še brez kapetana Gašperja Vidmarja, ki potrebuje artroskopijo kolena in bo z igrišč odsoten mesec dni.

Slovenija je bila na prvem medsebojnem obračunu v Burgosu sicer ves čas blizu Španiji, a ji ni uspelo prelomiti tekme. Moštvo selektorja Sergia Scariola je predvsem dominiralo v skoku, saj ga je dobila z 39:29. »Španija je naredila odlično potezo, ko je pomladila reprezentanco. Z vsem spoštovanjem do Pauja in Marca Gasola, Rodrigueza, Fernandeza in ostalih, a igra z njimi na koncu ni bila več takšna, kot je bila nekoč. Postali so počasni, kar je bila voda na mlin za nas, saj smo jih s hitro igro brez težav ugnali na evropskem prvenstvu. Trenutna Španija teče enako kot mi. Jasna stvar je, da moramo korenito popraviti skok. S tem se zdaj ukvarjamo, saj se ne sme ponoviti, da smo tako nemočni pod obema košema. Druga stvar pa je energija, ki mora biti ves čas na visoki ravni. Prepričan sem, da nam bo s pomočjo navijačev uspelo,« pravi slovenski selektor Rado Trifunović.

Postava Španije, organizatorji igre: Quino Colom (Valencia), Alberto Diaz (Unicaja), Jaime Fernandez (Andorra), Rodrigo San Miguel (Tenerife), branilci: Xavi Rabaseda (Gran Canaria), Santi Yusta (Real Madrid), Oriol Pauli (Gran Canaria), Dario Brizuela (Estudiantes), krila: Pablo Aguilar (Gran Canaria), Alberto Abalde (Valencia), Javier Beiran (Tenerife), Edgar Vicedo (Estudiantes), krilni center: Juancho Hernangomez (Denver Nuggets), centra: Fran Vazquez (Tenerife), Sebas Saiz (Burgos).