Košarkarska zveza Slovenije bo za prihajajoči tekmi s Španijo in Črno goro pripravila poseben paket vstopnic, imenovan "Meet and Greet", ki bo obiskovalcu omogočil posebno, nepozabno izkušnjo. Tekmo bodo namreč spremljali iz sedežev ob igrišču, ki bodo v bližini klopi slovenske reprezentance, hkrati pa se bo lahko po tekmi družil s člani slovenske reprezentance, vključno z Dončićem in Dragićem, ki bosta sedela in navijala med izbranci. Za ceno 200 evrov - na voljo je zgolj 25 vstopnic - bo ta obiskovalec na koncu prejel še spominsko majico.

Cene ostalih vstopnic – KZS pričakuje, da bo na tekmi s Španijo zapolnjen celoten spodnji, zeleni ring dvorane Stožice – se gibljejo od 14 do 95 evrov, možni pa so tudi paketni nakupi. Hkrati lahko vsak obiskovalec z doplačilom treh evrov dobi spominsko vstopnico s podpisi vseh zlatih reprezentantov, ki so pred sedmimi meseci stopili na evropski košarkarski vrh.

Slovenski košarkarji bodo potrebovali spodbudo s tribun, saj sta lahko ti dve tekmi odločilni na poti do svetovnega prvenstva, ki bo naslednje leto na Kitajskem.