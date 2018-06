Kot so v sporočilu na spletni straneh Ljubljanske borze zapisali v Adrii Mobil, pri tem ni bila pridržana nobena oseba, preiskava v družbi pa ni ovirala proizvodnega procesa. Delo v režijskih službah, ki so neposredno povezane s proizvodnim procesom, je bilo opravljeno ob prisotnosti uradnih oseb, so navedli in dodali, da delo v družbi danes poteka po ustaljenih tirih.

NPU je sicer marca leta 2015 opravil več hišnih preiskav, v katerih so iskali dokaze za domnevno oškodovanje družbe ACH pri prenosu lastništva Adrie Mobila z ACH na družbo Protej.

Protej, v katerem so bili zbrani nekdanji menedžerji ACH, je bil lastnik družbe ACH, ki se je lani razdelila na tri dele: na družbo AMH z Adrio Mobil, Axor Holding s hotelsko divizijo in ACH2 z avtomobilsko divizijo. Lastnica AMH in s tem Adrie Mobil je prek nakupa Proteja postala francoska skupina Trigano.