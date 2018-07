Ne bo vseeno, kje ga bomo tankali

»Kako prepoznaš bencinsko črpalko, kjer s cenami odirajo kupce? Na njej je znak 'odprto'.« Tako se je nekoč pošalil ameriški komik Jay Leno in kar dobro ponazoril splošno mnenje, da je bencin vedno preplačan, njegova prodaja pa zelo donosna dejavnost. Takšno mnenje velja torej tudi v ZDA, kjer so cene precej nižje in kjer je ponudnikov in s tem konkurence precej več.