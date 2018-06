Argentinci po remiju z Islandijo in visokem porazu s Hrvaško nujno potrebujejo zmago proti Nigeriji, ob tem pa upajo, da ne bi Islandci izdatno premagali Hrvate. Svoj del so v prvem polčasu opravili zelo dobro, zatem ko je po odlični podaji s polovice igrišča Everja Banege kapetan Lionel Messi čudovito v treh potezah matiral nigerijskega vratarja Francisa Uzoho (1:0). V 27. minuti je v naslednjem obetavnem napadu argentinski superzvezdnik podal do Higuaina, ki je utekel v kazenski prostor, a bil nekoliko prepočasen in ostal brez zaključnega strela.

Le sedem minut kasneje bi Argentinci kmalu podvojili prednost, iz prostega strela je z roba šestnajstmetrskega prostora z levico v daljši kot meril očitno zelo razpoloženi Messi, nov zadetek pa mu je preprečila vratnica. Južnoameriška zasedba je bila v prvem polčasu bistveno bolj ambiciozna in je na odmor odšla z minimalno prednostjo.

Nesrečna Nigerija in srečna Argentina Po odmoru smo spremljali povsem drugačno nigerijsko zasedbo, ki si je s silovitim uvodom hitro priigrala strel z bele točke. Glede na posnetke je bil prekršek Javierja Mascherana na meji, a je bil turški sodnik Cüneyt Çakıir odločen. V 49. minuti je enajstmetrovko uspešno izvedel Victor Moses, ki je počakal na potezo argentinskega vratarja Franca Armanija in sprožil v nebranjen del mreže. V naletu so Nigerijci, razigral se je hitri Ahmed Musa. Prav Musa je z dobrim preigravanjem po levem boku začel kombinatorno akcijo v 71. minuti, po kateri je do strela s kakšnih dvajsetih metrov prišel branilec Wilfred Ndidi, ki pa je streljal preslabo in previsoko. Argentinci so iskali odrešilni zadetek, vendar so bile priložnosti na strani Nigerijcev, v 85. minuti je recimo iz prostega strela topovsko meril Oghenekaro Otebo, a zadel zunanji del mreže. Pred tem so Argentinci v kazenskem prostoru sumljivo igrali z roko, a turški sodnik po ogledu videoposnetkov ni dosodil ničesar. Neizkoriščene priložnosti je znal na drugi strani v 86. minuti kaznovati argentinski branilec Marcos Rojo, ko je po predložku s strelom na prvo matiral Uzoho (2:1). Rezultat je obstal, simpatični Nigerijci se tako poslavljajo s prvenstva.